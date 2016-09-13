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Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года определится 26 октября

На роль официального символа мирового первенства претендуют волк, кот и тигр

Фото: fifa.com

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года будет выбран 26 октября. Министр спорта России, президент РФС и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что символ мундиаля объявят в прямом эфире «Первого канала». Он также сообщил, что в ближайшее время откроется всенародное голосование.

На роль талисмана претендуют трое животных — волк, кот и тигр, передает «Спорт-Экспресс».

Кампания по выбору талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года началась в апреле 2015 года. В ходе голосования более 50 тыс. юных болельщиков выбрали 10 наиболее популярных персонажей.

Тройку наиболее достойных участников из отобранной ранее десятки выбрали студенты художественных вузов страны. Они в дальнейшем и доработали этих персонажей.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. 

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года определится 26 октября

Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года определится 26 октябряНа роль официального символа мирового первенства претендуют волк, кот и тигр

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Сергей Лисин

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