Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года определится 26 октября

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года будет выбран 26 октября. Министр спорта России, президент РФС и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что символ мундиаля объявят в прямом эфире «Первого канала». Он также сообщил, что в ближайшее время откроется всенародное голосование.



На роль талисмана претендуют трое животных — волк, кот и тигр, передает «Спорт-Экспресс».

Кампания по выбору талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года началась в апреле 2015 года. В ходе голосования более 50 тыс. юных болельщиков выбрали 10 наиболее популярных персонажей.



Тройку наиболее достойных участников из отобранной ранее десятки выбрали студенты художественных вузов страны. Они в дальнейшем и доработали этих персонажей.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.



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