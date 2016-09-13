Песков: Путин сегодня проведет встречи с Набиуллиной и Топилиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства во вторник проведет две встречи — с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным.



По словам Пескова, с Топилиным президент РФ Владимир Путин собирается обсудить вопросы труда и социальной политики.

«И сегодня на повестке дня у президента вопросы развития и нынешнего состояния банковской системы. Все эти темы он обсудит с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что проведение встречи Путина и Набиуллиной во вторник, то есть за неделю до решения по ключевой ставке, — это просто совпадение.



«Вы знаете, что Путин регулярно встречается с Набиуллиной. И в данном случае, скажем так, эти встречи используются для того, чтобы глава государства брифинговался о том, как обстоят дела у банков», — подытожил Песков.

