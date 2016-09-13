Песков прокомментировал намерения Украины подать к России иск по Крыму

Россия будет использовать инструменты международного права для защиты своих интересов в случае подачи Украиной исков против страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами во вторник.

«Россия будет использовать весь инструментарий международного гуманитарного права для оппонирования таким искам и защиты своих интересов», — сказал он.

При этом на вопрос о том, выполнит ли страна решения международных судов в случае, если они будут приняты в пользу Украины по Крыму, Песков ответил:

«Здесь я не могу ответить на этот вопрос. То есть, если будет иск, соответственно, будут и определенные юридические контрдействия», — сказал он.

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерениях Киева подать иск в арбитражный суд в рамках конвенции морского права в связи с потерей Крыма.

Украина уже подавала иски в Европейский суд по правам человека, в которых просила взыскать с России компенсацию за события в Крыму и Донбассе. Кроме того, в сентябре Киев намеревается подать иск о запрете в России меджлиса крымско-татарского народа.

Напомним, полуостров был присоединен к России после референдума, который прошел в 2014 году. Тогда подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали решение о присоединении. После этого в Москве не раз отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права. На Украине же до сих пор считают Крым своей «временно оккупированной» территорией.