Иван Ургант и пес Компот выступили дуэтом

Cветский сезон в столице уже не первый год открывает церемония награждения победителей интернет-голосования мужского журнала GQ.

Издание изменило своей традиции собирать гостей в стенах московских театров, и два года назад премия переехала в довольно просторный концертный зал в Барвихе. Однако дефилировать в вечерних туалетах по холлу от этого легче не стало. Около десяти вечера (приходить вовремя на светские события, как известно, моветон) в помещении наблюдался такой аншлаг, что пострадал далеко не один шлейф дизайнерских платьев.

На протяжении всего мероприятия звучали комплименты в адрес Нади Михалковой: актриса, а с недавних пор и режиссер (гены дают о себе знать) прибыла в по-настоящему маленьком черном платье, заставив мужчин с восхищением смотреть ей вслед.

На премии появились, пожалуй, все — от Владимира Преснякова-младшего с Натальей Подольской до номинированной, но, увы, не победившей главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Для полного набора не хватало только Филиппа Киркорова, украсившего в прошлом году приуроченный к премии выпуск журнала.



Его отсутствие с лихвой компенсировал новый герой — Сергей Шнуров. Еще до оглашения результатов голосования появление в зале бессменного лидера группировки «Ленинград» вызвало неистовый восторг у собравшихся. Фотографы, сомкнувшиеся вокруг музыканта плотным кольцом, обеспечили Шнурову и его супруге Матильде охрану более надежную, чем могут предоставить иные телохранители. Шнур своих почитателей не подвел, став не только лучшим музыкантом, но и человеком года. По крайней мере по версии читателей GQ.

Женщиной года провозгласили актрису Ирину Горбачеву. Бессменный конферансье премии Иван Ургант резонно поинтересовался, что же в итоге стало залогом победы актрисы — роль в «Сне в летнюю ночь» или забавные ролики, которые она выкладывает на своей странице в Instagram.

— Я думаю, тот факт, что мой отец встретил мою маму, — в шутку ответила Горбачева.

— Большой вопрос, кто отец, учитывая твою фамилию, — также в шутку парировал ведущий.

Премии актриса, конечно, обрадовалась, но казалась несколько сконфуженной.

— Немного стыдно — все-таки директор Третьяковской галереи сделала немного больше для людей, нежели я, как мне кажется. Я ходила на выставку Серова. Но мне безумно приятно, и, дай бог, это не последняя премия, — сказала Ирина Горбачева корреспонденту «Известий» после награждения.

Увы, не досталось премии и нападающему клуба «Краснодар» и сборной России Федору Смолову. Хотя многие в зале болели именно за него.

— Федя, пожалуйста, не подведи! Ты единственный не кривоногий из них, — обратились к Смолову со сцены обладатели премии в номинации «Лицо из ТВ» Юрий Дудь и Евгений Савин.



И лишь один участник мероприятия был вне конкуренции и не переживал по поводу наград — очаровательная собака породы корги по кличке Компот, составившая компанию на сцене Ивану Урганту. Пожалуй, этот случай оказался единственным в карьере ведущего, когда внимание представительниц прекрасного пола было обращено не на него, а на его напарника.



Премия "Человек года" по версии журнала GQ

Фотография 1 из 14: Дарья Мороз и Константин Богомолов. Фото предоставлено журналом GQ

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