Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Иван Ургант и пес Компот выступили дуэтом

Журнал GQ вручил награды главным светским героям года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Cветский сезон в столице уже не первый год открывает церемония награждения победителей интернет-голосования мужского журнала GQ. 

Издание изменило своей традиции собирать гостей в стенах московских театров, и два года назад премия переехала в довольно просторный концертный зал в Барвихе. Однако дефилировать в вечерних туалетах по холлу от этого легче не стало. Около десяти вечера (приходить вовремя на светские события, как известно, моветон) в помещении наблюдался такой аншлаг, что пострадал далеко не один шлейф дизайнерских платьев. 

На протяжении всего мероприятия звучали комплименты в адрес Нади Михалковой: актриса, а с недавних пор и режиссер (гены дают о себе знать) прибыла в по-настоящему маленьком черном платье, заставив мужчин с восхищением смотреть ей вслед.

На премии появились, пожалуй, все — от Владимира Преснякова-младшего с Натальей Подольской до номинированной, но, увы, не победившей главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Для полного набора не хватало только Филиппа Киркорова, украсившего в прошлом году приуроченный к премии выпуск журнала.

Его отсутствие с лихвой компенсировал новый герой — Сергей Шнуров. Еще до оглашения результатов голосования появление в зале бессменного лидера группировки «Ленинград» вызвало неистовый восторг у собравшихся. Фотографы, сомкнувшиеся вокруг музыканта плотным кольцом, обеспечили Шнурову и его супруге Матильде охрану более надежную, чем могут предоставить иные телохранители. Шнур своих почитателей не подвел, став не только лучшим музыкантом, но и человеком года. По крайней мере по версии читателей GQ.

Женщиной года провозгласили актрису Ирину Горбачеву. Бессменный конферансье премии Иван Ургант резонно поинтересовался, что же в итоге стало залогом победы актрисы — роль в «Сне в летнюю ночь» или забавные ролики, которые она выкладывает на своей странице в Instagram. 

— Я думаю, тот факт, что мой отец встретил мою маму, — в шутку ответила Горбачева.

— Большой вопрос, кто отец, учитывая твою фамилию, — также в шутку парировал ведущий.  

Премии актриса, конечно, обрадовалась, но казалась несколько сконфуженной.

— Немного стыдно — все-таки директор Третьяковской галереи сделала немного больше для людей, нежели я, как мне кажется. Я ходила на выставку Серова. Но мне безумно приятно, и, дай бог, это не последняя премия, — сказала Ирина Горбачева корреспонденту «Известий» после награждения.

Увы, не досталось премии и нападающему клуба «Краснодар» и сборной России Федору Смолову. Хотя многие в зале болели именно за него.

— Федя, пожалуйста, не подведи! Ты единственный не кривоногий из них, — обратились к Смолову со сцены обладатели премии в номинации «Лицо из ТВ» Юрий Дудь и Евгений Савин.

И лишь один участник мероприятия был вне конкуренции и не переживал по поводу наград — очаровательная собака породы корги по кличке Компот, составившая компанию на сцене Ивану Урганту. Пожалуй, этот случай оказался единственным в карьере ведущего, когда внимание представительниц прекрасного пола было обращено не на него, а на его напарника.

Премия "Человек года" по версии журнала GQ

 

Дарья Мороз и Константин Богомолов. Фото предоставлено журналом GQ

​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Иван Ургант и пес Компот выступили дуэтом

Иван Ургант и пес Компот выступили дуэтомЖурнал GQ вручил награды главным светским героям года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке