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Прощальный матч Екатерины Гамовой состоится в Казани 1 октября

35-летняя выдающаяся волейболистка завершает свою спортивную карьеру

Двукратная серебряная призерша Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская волейболистка Екатерина Гамова проведет свой прощальный матч 1 октября в Казани. Об этом сообщил директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов.

«Прощальный матч Екатерины Гамовой пройдет 1 октября в Казани. Формат встречи сейчас утверждается», — цитирует слова Чернышова агентство «Р-Спорт».

Напомним, в мае 35-летняя спортсменка заявила о завершении карьеры.

В конце апреля Гамова покинула казанское «Динамо», за которое выступала на протяжении шести лет. Тогда директор команды Сергей Чернышов сообщил, что спортсменка планирует принять решение о своей будущей карьере после Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаду Гамова не поехала, помешала травма.

Диагональная Екатерина Гамова 11 раз завоевывала титул чемпионки России, четырежды становилась обладательницей Кубка страны, выигрывала Лигу чемпионов, чемпионат Турции и клубный чемпионат мира.

Стоит отметить, что спортсменка дебютировала на профессиональном уровне в 1996 году.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Прощальный матч Екатерины Гамовой состоится в Казани 1 октября

35-летняя выдающаяся волейболистка завершает свою спортивную карьеру

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Сергей Лисин

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