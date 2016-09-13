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Третьяковская галерея покажет «Положение во гроб» Караваджо

На московской выставке шедевров Пинакотеки Ватикана представят ключевые работы Беллини, Веронезе, Пуссена и других мастеров

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Названы работы, которые увидят посетители выставки «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. В их числе — «Положение во гроб» Караваджо, «Мученичество святого Эразма» Никола Пуссена, «Видение святой Елены» Паоло Веронезе, «Оплакивание Христа» Джованни Беллини и другие произведения религиозной тематики. В общей сложности будет продемонстрирован 41 экспонат из собрания Пинакотеки Ватикана.

— На моей памяти нигде в мире не было выставки из собрания пинакотеки, которая бы включала такое количество работ высочайшего класса, важнейших для истории искусства и для всего человечества, — сказала «Известиям» директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Мы показываем удивительные работы Фра Анджелико, Эрколе де Роберти Карраччи, Гвидо Рени, Артемизии Джентилески. Будут две небольшие панели Рафаэля. Подбор произведений художника XVII века Гверчино действительно уникален и демонстрирует живопись итальянского барокко самыми лучшими и значимыми образцами. 

Проект Третьяковской галереи можно считать ответом на выставку Рафаэля в Пушкинском музее. Обе экспозиции уникальны для российских музеев.

Интервью с Зельфирой Трегуловой читайте в ближайших номерах «Известий».

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Третьяковская галерея покажет «Положение во гроб» Караваджо

Третьяковская галерея покажет «Положение во гроб» Караваджо На московской выставке шедевров Пинакотеки Ватикана представят ключевые работы Беллини, Веронезе, Пуссена и других мастеров

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