Песков прокомментировал вопрос о выдаче Украине нового транша МВФ

Москва против модификации правил выделения новых средств под конкретную ситуацию и сиюминутную конъюнктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о выдаче нового транша МВФ Украине.

«Москва последовательно выступала и выступает против какой-то модификации правил выделения новых траншей под конкретные ситуации, под сиюминутную какую-то политическую конъюнктуру, о чем идет речь, собственно, в случае с Украиной», — сказал он на брифинге во вторник.

Песков также напомнил о долге Украины перед Россией в $3 млрд.

«Позиция Кремля никак не изменилась: речь идет о суверенном долге, подтвержденном суверенном долге Украины, который подлежит возвращению, который не возвращается со всеми вытекающими последствиями», — отметил представитель Кремля.

При этом он затруднился ответить на вопрос о том, будет ли Москва обсуждать долг с Киевом.

«Это, скорее, нужно, обратить вопрос Министерству финансов. Там достаточно очевидная ситуация. Здесь просто надо понять, что именно обсуждать», — добавил Дмитрий Песков.

Напомним, накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Украине не удастся сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда, однако при этом, принимая стабилизационную программу, Киев фактически переходит на условия внешнего управления. При этом министр отметил, что на очередном заседании совета директоров МВФ Россия проголосует против выделения транша, так как это противоречит действующим правилам фонда относительно стран с суверенной задолженностью.

Ранее стало известно, что вопрос о транше будет рассмотрен советом директоров МВФ 14 сентября.

Напомним, российский Минфин в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.