Дмитрий Иванов: «Цирк обязан быть разным»

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2016» в Большом Московском цирке завершился победой артистов «Росгосцирка», получивших Гран-при и множество других призов. Однако обозреватель «Известий», пришедший поздравить нового гендиректора компании Дмитрия Иванова, услышал, что поводов для радости не так много.

— Вы получили в наследство большое и сложное хозяйство. Как оцениваете состояние компании?

— Как критическое. И пришел я в «Росгосцирк» как антикризисный менеджер. Ситуация действительно непростая — накопилось множество компонентов, играющих на отрицательный результат. Это и дисбаланс в прокате, и то, что долгое время не обращали внимания на художественную составляющую...

— Каков антикризисный план? Назовите хотя бы несколько пунктов, пожалуйста.

— Прежде всего это создание высокохудожественной продукции. Второе — приведение в порядок циркового хозяйства, имущественного комплекса. Третье — повышение профессионального статуса циркового артиста. Сегодня, к сожалению, непрестижно работать в цирке. Необходимо отремонтировать цирковые общежития и гостиницы — большую часть времени артист и его семья проводят там. И, конечно, нужно, чтобы появлялись имена. Сегодня цирк в большой степени обезличен, а зритель идет на имя.

— А как же цирковые династии? Запашные, например, успешно работают. Или они не делают ныне погоды?

— В этой сфере опять-таки дисбаланс. Мы можем назвать несколько династий, которые сегодня являются олицетворением российского цирка. Но новых имен появляется не так много. Взгляните на афиши: «В программе — обезьяны, лошади, дрессированные собачки…» А раньше в афишах значились Юрий Никулин, Карандаш, Леонид Енгибаров, Маргарита Назарова... Его величество имя. Мне бы хотелось, чтобы новые имена стали такими же популярными.

— Что, по-вашему, явилось причиной снижения уровня нашего цирка?

— К сожалению, это системный кризис. Не было должного контроля со стороны руководства. Мало внимания уделялось созданию новых номеров, аттракционов. Были допущены серьезные кадровые потери — из «Росгосцирка» ушел наш золотой фонд — те же Запашные, Нестеровы, Майхровские… Была потеряна взаимосвязь с режиссерами, композиторами, художниками по костюмам, сценаристами. То есть с теми, кто формирует художественный уровень цирковых номеров и программ.

— С другой стороны, в минувшие годы шла интенсивная реконструкция цирков, чтобы было где показывать высокохудожественные программы...

— Если коротко, предыдущее руководство чересчур увлекалось хозяйственной сферой. А одно другого не исключает. «Росгосцирк» — как птица о двух крылах. Одно — хозяйственный и имущественный комплексы, второе — творчество. Только с помощью двух крыльев компания может подняться на какую-то высоту.

— Для формирования «творческого крыла» ваш предшественник Вадим Гаглоев хотел добавить в структуру «Росгосцирка» дирекцию творческих программ во главе с народным артистом Вячеславом Полуниным. Поддерживаете эту идею?

— Вячеслав Иванович — удивительный сценический актер. Не артист цирка, его предназначение, судьба — все-таки сцена. Если он придет с каким-то проектом, конечно, мы порассуждаем, подумаем на эту тему.

— Как «сценического актера» вы его видите, а в качестве руководителя — нет?

— Не совсем так. Я готов обсудить с ним этот вопрос.

— Вернемся к большой цирковой семье, которой грозят неприятности. Я имею в виду постановление правительства РФ №568 о запрете совместной работы близких родственников. Запашный, например, должен уволиться сам или уволить брата. Наверняка и вы столкнетесь с подобными ситуациями. Ваши действия?

— Постановление — это закон, а законы должны исполняться. Другое дело, что иногда их нужно пересматривать. Цирк — династийное искусство. И что теперь нам делать? Выжечь каленым железом Запашных, Никулиных? А как же преемственность поколений? Как молодежь наберет опыт, не работая в цирке? Должны быть исключения из правил. В конце концов, мы не государственная или муниципальная служба, а унитарное предприятие, коммерческая организация. На цирк, театр, на творческие профессии в целом действие этого постановления не должно распространяться.

— Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин потребовал отменить запрет. Вы готовы выступить консолидированно?

— Конечно! В первых рядах. Необходимо объединиться, выработать общее мнение и добиваться результата.

— Парадокс, но «Росгосцирк», крупнейшая российская компания, не имеет своей площадки в Москве. Ваш предшественник не смог решить эту проблему. Что вы намерены предпринять?

— Для артистов очень важно выступить в столице, но я бы не стал концентрировать на этом внимание. Предназначение цирка — гастрольная жизнь, переезды. А мы с удовольствием предоставляли и будем предоставлять артистов — для Большого Московского цирка, для цирка Никулина. Главное в этом вопросе — не наличие собственной столичной площадки, а конструктивные отношения с московскими художественными руководителями и директорами.

— В советские времена валютную выручку «по культуре» на 60% обеспечивали гастроли Союзгосцирка. Сейчас, насколько я знаю, гастрольная деятельность практически на нуле?

— Мне бы очень хотелось, чтобы словосочетание «российское цирковое искусство» звучало так же звонко и ярко, как это было в советские времена. Но зарубежные импресарио, приезжая, смотрят и отбирают. А если нечего показывать? Тогда и контрактов нет. То есть мы опять-таки возвращаемся к созданию художественного продукта.

— Существуют два магистральных направления циркового искусства: цирк-спектакль и цирк-дивертисмент. Что как директору вам ближе?

— Я поддержу все направления. Мы не можем показывать однотипные спектакли в городах, куда приезжает цирк. Должны быть дивертисмент, программа со сквозным драматическим развитием, представление с элементами хай-тека… Цирк остается цирком, но он обязан быть разным. Как в музыке — одну и ту же сонату Моцарта Рихтер, Софроницкий, Нейгауз и Крайнев играют по-разному.

— Нашей газете в следующем году исполнится 100 лет. Что бы вы пожелали сотрудникам и читателям «Известий»?

— «Росгосцирк» и «Известия» — почти ровесники. Разница в два года — декрет о государственном цирке был подписан в 1919-м. Из профессионального отношения журналистов к своему делу складывается общее впечатление о газете, и она становится либо интересной, либо неинтересной. «Известия» являются, на мой взгляд, одним из самых интересных печатных изданий. Желаю, чтобы «Известия» как газета и просто известия были только добрыми.

Биография гендиректора

Дмитрий Евгеньевич Иванов окончил Ижевское музыкальное училище и Уральскую академию государственной службы при президенте РФ. Работал концертмейстером, артистом филармонии, музыкальным редактором, директором благотворительного фонда. В 2000 году стал гендиректором Государственного цирка Удмуртии, в 2009-м возглавил министерство культуры республики, спустя пять лет вернулся в цирк. На посту гендиректора «Росгосцирка» сменил Вадима Гаглоева. В ведении компании на сегодняшний день находятся 53 подведомственных учреждения, из них 35 цирков, художественно-производственный комбинат, центр циркового искусства, питомник, гостиницы и т.д.