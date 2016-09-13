Задержанные в ФРГ беженцы связаны с терактами в Париже в 2015 году

Трое сирийских беженцев, задержанных в Германии по подозрению в причастности к террористической деятельности, связаны с организаторами терактов в Париже в 2015 году.



Как сообщает Spiegel со ссылкой на министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, подозреваемые въехали на территорию Европы по балканскому маршруту, как и террористы, устроившие парижскую атаку. Кроме того, они использовали похожие поддельные документы.



«Это неправильно — подозревать всех беженцев в связях с террористами. Но есть те, которые сочувствуют боевикам», — сказал де Мезьер.

По его словам, приверженцы ИГИЛ (запрещенная на территории России террористическая организация) собирались устроить теракт на территории ФРГ. Какие именно были планы у подозреваемых, Мезьер не уточнил.

Напомним, трое мужчин 17, 18 и 26 лет были задержаны в ходе рейдов по приютам в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижней Саксонии.

17-летний юноша, по данным спецслужб, присоединился к ИГИЛ год назад в сирийском городе Ракка и прошел обучение по использованию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Двое других арестованных путешествовали с фальшивыми паспортами по Турции и Греции. В Германию они перебрались в середине ноября 2015 года.



Серия терактов в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла 13 ноября 2015 года. Три группы террористов атаковали концертный зал «Батаклан», стадион «Стад Де Франс», кафе и рестораны. Погибли 130 человек, более 350 были ранены.

