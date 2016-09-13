Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Задержанные в ФРГ беженцы связаны с терактами в Париже в 2015 году

Как сообщил глава МВД Германии Томас де Мезьер, они въехали по тому же маршруту, что и организаторы парижских атак, а также использовали похожие поддельные документы

Трое сирийских беженцев, задержанных в Германии по подозрению в причастности к террористической деятельности, связаны с организаторами терактов в Париже в 2015 году.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, подозреваемые въехали на территорию Европы по балканскому маршруту, как и террористы, устроившие парижскую атаку. Кроме того, они использовали похожие поддельные документы.

«Это неправильно — подозревать всех беженцев в связях с террористами. Но есть те, которые сочувствуют боевикам», — сказал де Мезьер.

По его словам, приверженцы ИГИЛ (запрещенная на территории России террористическая организация) собирались устроить теракт на территории ФРГ. Какие именно были планы у подозреваемых, Мезьер не уточнил.

Напомним, трое мужчин 17, 18 и 26 лет были задержаны в ходе рейдов по приютам в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижней Саксонии.

17-летний юноша, по данным спецслужб, присоединился к ИГИЛ год назад в сирийском городе Ракка и прошел обучение по использованию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Двое других арестованных путешествовали с фальшивыми паспортами по Турции и Греции. В Германию они перебрались в середине ноября 2015 года.

Серия терактов в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла 13 ноября 2015 года. Три группы террористов атаковали концертный зал «Батаклан», стадион «Стад Де Франс», кафе и рестораны. Погибли 130 человек, более 350 были ранены.

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Задержанные в ФРГ беженцы связаны с терактами в Париже в 2015 году

Как сообщил глава МВД Германии Томас де Мезьер, они въехали по тому же маршруту, что и организаторы парижских атак, а также использовали похожие поддельные документы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке