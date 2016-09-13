Волгоград лидирует в голосовании за символ для новых купюр

На данный момент Волгоград обходит Иркутск в народном голосовании за символы, которые будут изображены на новых купюрах достоинством 200 и 2 тыс. рублей.



«На 13 сентября в конкурсе лидирует Волгоград (84,527 тыс. голосов), который вновь обогнал Иркутск (81,183 тыс. голосов)», — сообщается на сайте ЦБ.



Вплотную к ним приблизился Севастополь (третье место и 77,125 тыс. голосов), за четыре дня сокративший отставание почти в три раза.



Отметим, что Волгоград предлагает в качестве изображений скульптуру «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган — место, где расположен памятник героям Сталинградской битвы. Иркутск, в свою очередь, предлагает на купюры изображения самого глубокого озера в мире Байкал и иркутского бабра — геральдического зверя, изображенного на гербах города и области. Бабр — старорусское обозначение пантеры, тигра, ягуара, заимствованное через посредство тюркских языков из фарси. В якутском языке это слово (баабыр) обозначает амурского тигра.



Напомним, регулятор объявил открытый конкурс, который проходит в три этапа. На первом — люди предлагали свои города и их символы. На втором — ФОМ провел опрос, в результате которого определилась десятка лидеров. На третьем (5 сентября — 5 октября) — россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре символа.



Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.



Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте «Твоя-Россия.рф». Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.

Уже 7 октября будет объявлен результат. Совет директоров Банка России сам решит, какие из них достойны оказаться на новых банкнотах.



Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в 2017 году.

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