Мощность российской бронетехники увеличили в два раза

Новейшие боевые машины «Бумеранг» и «Курганец-25» получат уникальные четырехтактные турбодизели ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил (л.с.), которые в случае необходимости можно заменить за считаные минуты. Изделие, разработанное и выпущенное Ярославским моторным заводом (ЯМЗ), соединило в одном корпусе блок цилиндров и трансмиссию.

— Двигатель уже установлен на «Курганец-25» и проходит испытания в составе машины. Ранее мы провели полный цикл испытаний ЯМЗ-780 на стенде, где изделие показало прекрасные результаты, — рассказал «Известиям» главный конструктор Курганского машиностроительного завода Сергей Абдулов.

Назвать точные сроки окончания работ он отказался.

В настоящее время на российских боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3 установлены атмосферные (двигатели, в конструкции которых нет турбин) дизели УТД20С1 и УТД29 мощностью 300 и 500 л.с. соответственно.

— Главная проблема силовых установок российской бронетехники в том, что трансмиссия, главный фрикцион и сам двигатель сделаны отдельными агрегатами и расположены достаточно далеко друг от друга, — рассказал «Известиям» военный историк Алексей Хлопотов. — Поэтому обслуживание и замена двигателей занимают очень длительное время. К примеру, на замену УТД20С1 на БМП-2 уходит 24 часа. А двигатель-моноблок, объединяющий в одной конструкции блок цилиндров и трансмиссию, можно заменить за 30–50 минут.

Как пояснил «Известиям» независимый военный эксперт Влад Белогруд, в настоящее время разработка двигателей-моноблоков — это магистральный путь развития силовых установок для бронетехники, хотя ведущие мировые производители так и не смогли создать серийный компактный турбодизель для боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

— На мировом рынке вооружения лидирующее положение пока занимают изделия немецкой фирмы MTU. На танки «Леопард» и гаубицы PzH 2000 устанавливают дизели мощностью 1000 л.с., — рассказал Влад Белогруд. — Еще более производительный немецкий 1500-сильный моноблочный дизель используется на израильском танке «Меркава-4». Закупают моноблоки MTU и китайские танкостроители. А для боевой машины пехоты «Пума» MTU разработала компактный моноблочный дизель мощностью 1100 л.с. Но пока это изделие не только не показало заявленных характеристик, но и вообще работает с большими проблемами. Из-за этого бундесвер уже несколько лет откладывает принятие «Пумы» на вооружение.



В американской армии мотор подобной схемы — турбодизель производства Cummins — устанавливается на боевую машину пехоты M2 Bradley и в зависимости от модификации самой БМП имеет мощность от 500 до 660 л.с. Из других примеров техники с моноблочными двигателями можно вспомнить итальянскую БМП VCC-80 Dardo с 512-сильным турбодизелем Fiat 6V MTCA и французскую колесную БМП VBCI, на которой устанавливается двигатель Renault D12D мощностью 550 л.с.



По словам Влада Белогруда, главная техническая сложность в создании компактных моноблочных турбодизелей для боевых машин пехоты — это ограниченное по сравнению с танками и самоходными артустановками пространство внутри двигательного отсека боевой машины. Поэтому их разработчикам надо решать две сложнейшие задачи: сделать двигатель мощным, а с другой стороны — очень компактным.



Как отметил инженер-конструктор группы компоновки ЯМЗ Григорий Войсков, мощность ЯМЗ-780 в 750 л.с. — это требование Минобороны. Изначально заложенная мощность в 1000+ л.с. мотора ЯМЗ-780 была ограничена военным ведомством на этапе техзадания до 750 — наши военные предпочли не гнаться за рекордными показателями. Опыт американской армии на примере поздних модификаций Bradley показал, что форсированные двигатели имеют излишний расход топлива, что сокращает запас хода техники, а пример немецкой бронированной машины Puma продемонстрировал, как 1088-сильный турбодизель производства MTU оказывается чрезвычайно ненадежным и тормозит принятие машины на вооружение.



— Фактически мы урезали мощность ЯМЗ-780, чтобы выполнить требование военных. При желании заказчика мы поднимем мощность до 900–1100 л.с., — пояснил Григорий Войсков. — Также по требованию военных на мотор устанавливаются резервная система управления и резервная система пневмопуска, способные работать в случае отказа основных систем. А благодаря предпусковому подогревателю, установленному на ЯМЗ-780, технику можно запустить даже в самый суровый мороз.

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