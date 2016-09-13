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Twitter планирует снять ограничения по количеству знаков в сообщениях

В сервисе микроблогов с 19 сентября ожидается ряд нововведений

Twitter намерен снять ограничения по количеству знаков в сообщениях. Нововведение будет доступно с 19 сентября.

Сервис микроблогов исключит из учета количества символов вложенные в сообщения медиафайлы, а также цитаты из других твитов. 

Ранее о революционном нововведении без точной даты изменений объявлял директор и сооснователь Twitter Джек Дорси, пишут «Дни.Ру». 

Напомним, ограничение сообщения 140 символами в сервисе действует с момента его основания. 

Социальная сеть для бесплатного обмена сообщениями была основана Джеком Дорси в марте 2006 года. Сайт сервиса ежемесячно посещает более 400 млн уникальных посетителей. Более 50 млн людей по всему миру пользуются Twitter ежедневно. 

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Twitter планирует снять ограничения по количеству знаков в сообщениях

В сервисе микроблогов с 19 сентября ожидается ряд нововведений

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Максим Кононенко

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