СТД и «Росгосцирк» объединятся в борьбе за династии

Гендиректор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов готов поддержать председателя Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, потребовавшего отменить запрет на совместную работу близких родственников в творческих организациях.

"Нам необходимо объединиться, выработать общее мнение и добиваться результата", — подчеркнул гендиректор в беседе с «Известиями»

Поводом для консолидации стало Постановление правительства РФ № 568, вступившее в силу 9 июля 2016 года. Согласно ему, руководители организаций культуры (директора, заместители директора, главные бухгалтеры) не смогут работать вместе с сотрудниками, с которыми находятся в близком родстве.

"Постановление - это закон, а законы должны исполняться. Другое дело, что иногда их нужно пересматривать", — заметил Дмитрий Иванов. — "Цирк - династийное искусство. И что теперь нам делать? Выжечь каленым железом Запашных, Никулиных? А как же преемственность поколений? Как молодежь наберет опыт, не работая в цирке? Должны быть исключения из правил. В конце концов мы не государственная или муниципальная служба, а унитарное предприятие, коммерческая организация. На цирк, театр, в целом на творческие профессии действие этого постановления не должно распространяться".

«Росгосцирк» — одна из крупнейших в мире цирковых компаний. В ее ведении 53 подведомственных филиала, из них 35 цирков, художественно-производственный комбинат, центр циркового искусства, питомник, гостиницы и т.д. Дмитрий Иванов вступил в должность гендиректора «Росгосцирка» в августе 2017 года, сменив на этом посту Вадима Гаглоева.

Интервью с Дмитрием Ивановым читаете в ближайшем номере «Известий».