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Правительство готовит предложения по индексации материнского капитала

Однако оно отказалось назвать его размер, который предлагается принять в будущем году

Предложения по индексации материнского капитала готовятся социальным блоком правительства России, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она уверена, что программы поддержки молодых семей с детьми необходимо расширять.

«Мы готовим предложения по индексации», — сказала Голодец.

Однако она отказалась назвать размер материнского капитала, который предлагается принять в будущем году. 

В текущем году размер материнского капитала составляет 453 26 рублей. Данная помощь оказывается семье при рождении или усыновлении второго и последующих детей, имеющих российское гражданство.

Ольга Голодец отметила, что сейчас в России в фертильный возраст вступает крайне малочисленное поколение женщин.

«И такая ситуация у нас будет продолжаться еще шесть лет, пока не подрастут более многочисленные поколения», — добавила вице-премьер.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Правительство готовит предложения по индексации материнского капитала

Однако оно отказалось назвать его размер, который предлагается принять в будущем году

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