Московские драмтеатры запоют и затанцуют

Московские театры вернулись с каникул и вовсю работают над новым репертуаром. Начиная с октября в театральной афише будут преобладать премьеры. На многие из них уже нет билетов, как, например, на первую премьеру Театра сатиры с Федором Добронравовым в главной роли. Хотите попасть на спектакли с участием любимых артистов — позаботьтесь о билетах заблаговременно.

Театр «Сатирикон»

Всех поклонников таланта и творчества Аркадия Исааковича Райкина ждут 24 октября в театре «Сатирикон». Здесь отметят юбилейную дату — 105-летие со дня рождения великого артиста, основателя «Сатирикона». В первом отделении праздничного вечера худрук «Сатирикона» выступит с программой «Константин Райкин — Аркадию Райкину», а во втором покажут спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле».

В апреле зрителям представят «Сирано де Бержерак» по Ростану в постановке Константина Райкина. Главную роль в спектакле сыграет Артем Осипов, пару ему составит Денис Суханов. В остальных ролях заняты Алексей Бардуков, Владимир Большов, Игорь Гудеев, Александр Гунькин, Илья Денискин, Антон Кузнецов, Георгий Лежава и др.

В планах у Константина Аркадьевича — еще одна режиссерская работа: спектакль «Ваня и Соня, и Маша, и Гвоздь» по пьесе Кристофера Дюранга.

Возможно, в этом сезоне на сцене «Сатирикона» зрители увидят и работу режиссера Егора Перегудова. С ним ведутся переговоры о новой постановке.

Театр сатиры

Первая премьера Театра сатиры состоится на чердаке, вернее, на малой сцене «Чердак сатиры». 15 октября народный артист Федор Добронравов представит на суд зрителей моноспектакль-игру по мотивам произведений Эрнеста Хемингуэя «… и море». Режиссер — Александр Назаров.



В ноябре на основной сцене состоится премьера комедии «Никогда не поздно» американского драматурга Сэма Бобрика в постановке худрука театра Александра Ширвиндта. В главных ролях — Юрий Васильев и Алена Яковлева.



На декабрь запланирована «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира в постановке Павла Сафонова. В спектакле заняты Ольга Ломоносова (актриса Театра на Малой Бронной), Андрей Барило, Лиана Ермакова, Игорь Лагутин, Светлана Малюкова и др.

Театр на Таганке

16 октября театр пригласит зрителей на рок-н-драму «Вий». В основу спектакля режиссера Александра Баркара положено сразу несколько источников: «Вий» Н.В. Гоголя, пьеса Нины Садур «Панночка» и музыкально-поэтические тексты рок-барда Вени Д’ркина. В ролях: Александра Басова, Филипп Котов, Игорь Пехович, Василий Уриевский, Александр Марголин, Теймураз Глонти.

В декабре на основной сцене покажут спектакль для детей и взрослых «Старая, старая сказка» (режиссер — Николай Скорик). А в конце января впервые на российской сцене пройдет мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». За постановку взялся обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. Специально для постановки зал Таганки будет перестроен: традиционные кресла заменят на столики, как в кабаре, а действие захватит зрительское пространство.

«Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача

Театр начинает сезон в новом качестве: из частного СТИ он стал федеральным. Молодые актеры готовят к постановке «Мастера и Маргариту» по Булгакову в постановке худрука театра Сергея Женовача. Художник спектакля — Александр Боровский. Музыкальной частью занимается Григорий Гоберник. В ролях: Иван Янковский, Евгения Громова, Игорь Лизенгевич, Вячеслав Евлантьев. Премьера намечена на предновогодний период.

Театр Маяковского

17 октября на сцене на Сретенке пройдет премьера спектакля «Натраведвора» по прозе Асара Эппеля. Режиссер Светлана Землякова обещает зрителям «неиссякаемую иронию, безрассудную деревенскую эротику и томительное ожидание любви». В постановке заняты: Наталья Филиппова, Александр Андреенко, Вера Панфилова, Алексей Золотовицкий, Екатерина Агеева, Евгений Матвеев и другие.

Под Новый год «Маяковка» порадует юных зрителей. На сцене на Сретенке 19 декабря мировая премьера спектакля «Фабрика слов» по одноименной сказке Аньес де Лестрад. Режиссер — Ольга Лапина. Задействована молодая труппа театра.

В январе на основной сцене худрук театра Миндаугас Карбаускис представит зрителям «Русский роман», спектакль по одноименной пьесе Марюса Ивашкявичюса. В репертуаре театра есть постановка его пьесы «Кант». В ролях: Евгения Симонова, Даниил Спиваковский, Татьяна Орлова, Майя Полянская, Алексей Дякин, Вера Панфилова, Сергей Удовик, Мириам Сехон и др.

На апрель намечена премьера «Кавказский меловой круг» Бертольта Брехта в постановке Никиты Кобелева. Среди заявленных артистов — Игорь Костолевский и Полина Лазарева.

Театр имени Пушкина

Первой премьерой сезона 11 ноября станет спектакль «Барабаны в ночи» в постановке Юрия Бутусова. Театр Пушкина давно вел переговоры с режиссером об этой постановке. Бутусов обратился к одной из наименее известных ранних пьес Бертольта Брехта. В спектакле будут задействованы: Александра Урсуляк, Александр Матросов, Вера Воронкова, Анастасия Лебедева, Алексей Рахманов, Андрей Сухов, Тимофей Трибунцев (театр «Сатирикон») и др.

К юбилею Веры Алентовой худрук театра Евгений Писарев поставит спектакль по пьесе Ноэла Коуарда «Сенная лихорадка». Премьера намечена на 11 февраля. А 11 мая еще один юбиляр — Игорь Бочкин — выйдет в премьерной постановке Романа Самгина по пьесе Кена Людвига «Музыка небес». Специально для этой работы в театр приглашена Елена Яковлева.

В марте на сцене филиала режиссер Александр Назаров покажет спектакль «Отец Сергий» по повести Льва Толстого. В ролях: Андрей Заводюк, Ирина Бякова, Александр Матросов и Анастасия Мытражик.