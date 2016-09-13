Захарова указала на противоречия в словах главы МИД Люксембурга

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала заявления Жана Ассельборна о необходимости исключения Венгрии из ЕС
Ранее заявивший о необходимости исключения Венгрии из ЕС глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отказался отвечать на вопросы по этой теме российским журналистам, называя это «внутренним делом ЕС». В связи с этим официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поиронизировала, риторически спрашивая, «интервью-то им еще давать можно по тематике ЕС, ведь они становятся достоянием публики далеко за пределами организации».
О том, что Венгрию необходимо немедленно исключить из ЕС, так как политика страны противоречит европейским ценностям, ранее заявил в интервью изданию Die Welt глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
В ответ на это министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто сказал, что Ассельборн «уже давно исключил себя из ряда всерьез воспринимаемых политиков и видно, что живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво».
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