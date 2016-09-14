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Тимур Бекмамбетов обошел Клинта Иствуда

Лидером российского проката стал исторический экшен «Бен-Гур»

Фото: kinopoisk.ru

Первую строчку рейтинга кассовых сборов за уикенд 8–11 сентября занял новый фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Бен-Гур», снятый им в Голливуде. По данным портала «Кинодата», голливудский перезапуск ленты 1959 года собрал 140 млн рублей. В США же лента провалилась, собрав лишь $26 млн при бюджете в 100 млн.

Тем не менее, отмечает главный редактор портала Сергей Лавров, «Бен-Гур» не способен собрать в России более 280 млн рублей, что вряд ли удовлетворит финансовые ожидания студии MGM, финансировавшей этот ремейк.

— Результаты, которые показал «Бен-Гур», сложно оценивать как хорошие, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров «Каро» Ник Глушко. — Принимая во внимание количество копий и масштабную рекламную кампанию, сборы должны быть несколько выше. Но никто не может точно предсказать, как сработает тот иной фильм.

Второе место занял анимационный блокбастер для взрослой аудитории «Полный расколбас» — 78 млн рублей. На третью строчку опустилась «Тайная жизнь домашних животных» — 73 млн за уикенд при общих сборах в 2 млрд 50 млн рублей. Однако, как отметил Сергей Лавров, мультфильм студии Illumination стал самым кассовым релизом в российских кинотеатрах в 2016 году — $32 млн.

Четвертое место у фильма-катастрофы Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» — 65 млн рублей за уикенд.

Замыкает пятерку лидеров российского проката шпионский триллер «Джейсон Борн» — 44 млн за выходные при общих сборах в 223,5 млн.

— В предстоящий уикенд на экраны вернется легенда культового кино 1990-х, и мы надеемся на кассовый успех, — прогнозирует Глушко. — В продолжении популярной мелодрамы «Бриджит Джонс 3» главная героиня сталкивается с новыми проблемами, а зрителю гарантировано прежнее удовольствие. 

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Тимур Бекмамбетов обошел Клинта Иствуда

Тимур Бекмамбетов обошел Клинта ИствудаЛидером российского проката стал исторический экшен «Бен-Гур»

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