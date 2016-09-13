Санкт-Петербург может установить новый рекорд по числу туристов. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что 2016 год может оказаться рекордным по итогам нынешнего туристического сезона.



«Северную столицу в прошлом году посетили более 6,5 млн туристов. Судя по динамике, мы скоро пробьем и этот рекорд, и число гостей за 2016 год должно превысить 7 млн человек», — цитирует Полтавченко ИА FlashNord.



Губернатор добавил, что Петербург открыт миру и рад каждому визиту туристов.



«Известия» ранее сообщали, что особой популярностью этим летом пользовался Санкт-Петербург. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев сообщил «Известиям», что, помимо роста числа туристов, результатом активного продвижения туристических возможностей Санкт-Петербурга стало и его признание туристической столицей Европы в этом году.



Об этом стало известно 4 сентября, когда Северной столице была присуждена престижная премия в области туризма Word Travel Awards.



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