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Санкт-Петербург может установить новый рекорд по числу туристов

В 2016 году Северная столица признана туристической столицей Европы

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Санкт-Петербург может установить новый рекорд по числу туристов. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что 2016 год может оказаться рекордным по итогам нынешнего туристического сезона. 

«Северную столицу в прошлом году посетили более 6,5 млн туристов. Судя по динамике, мы скоро пробьем и этот рекорд, и число гостей за 2016 год должно превысить 7 млн человек», — цитирует Полтавченко ИА FlashNord.

Губернатор добавил, что Петербург открыт миру и рад каждому визиту туристов.

«Известия» ранее сообщали, что особой популярностью этим летом пользовался Санкт-Петербург. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев сообщил «Известиям», что, помимо роста числа туристов, результатом активного продвижения туристических возможностей Санкт-Петербурга стало и его признание туристической столицей Европы в этом году.

Об этом стало известно 4 сентября, когда Северной столице была присуждена престижная премия в области туризма Word Travel Awards.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Санкт-Петербург может установить новый рекорд по числу туристов

Санкт-Петербург может установить новый рекорд по числу туристовВ 2016 году Северная столица признана туристической столицей Европы

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Александр Беленький

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