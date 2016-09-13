Глава «эсеров» Миронов сделал прогноз по выборам в Госдуму

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что в преддверии выборов в Госдуму известные социологические центры опубликовали результаты опросов, которые на деле не имеют никакого отношения ни к социологии, ни к мнению наших граждан.

Сергей Миронов, комментируя последние опросы ВЦИОМа и «Левада-центра», заявил, что ВЦИОМ насчитал «Единой России» 41% голосов, а «Левада» — все 53%.

«Зато «Справедливую Россию» и КПРФ отодвинули на последние места, а лояльную партию с единственным действующим лицом и без внятной программы — ЛДПР — усиленно подтягивают наверх», — цитирует пресс-служба партии слова главы «эсеров».

Помимо прочего, Сергей Миронов сделал собственный опрос по распределению голосов на выборах 18 сентября.

«Считаю, что их результаты будут такими: ЕР — 41%, СР — 13,5%, КПРФ — 13,5%, ЛДПР — 11%», — уточнил он.

Ранее «Известия» писали, что, согласно новому исследованию электоральных предпочтений ВЦИОМа, «Единая Россия» продолжает устойчиво лидировать за неделю до федеральных выборов в Государственную думу. Уровень декларируемой поддержки партии вырос и составляет на данный момент 41,1%.

Либерал-демократы, по данным ВЦИОМа, набирают 12,6%, тогда как в июне–августе уровень декларируемой поддержки находился в пределах 10,3–11,6% (по среднемесячным значениям). Коммунистов россияне стали поддерживать меньше — их рейтинг снизился до 7,4% (среднемесячные показатели июня–августа были выше). «Эсеры» набирают за шесть дней до выборов 6,3% рейтинга (за неделю рост с 5,3%), но в целом он неустойчив и в течение последних месяцев колебался в пределах 6,3–7,2%.