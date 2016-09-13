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Свет в конце: самые технологичные тоннели мегаполисов мира

Как оригинальные решения дорожных архитекторов помогают справиться с проблемой пробок в густонаселенных городах

В Москве 13 сентября был открыт новый тоннель винчестерного типа, который станет частью возводящейся в столице Северо-Западной хорды. Это первый двухэтажный тоннель в России — таким образом разводится движение транспорта в противоположных направлениях.  Этот и другие наиболее технологичные и необычные тоннели мегаполисов мира — в подборке «Известий». 

Над водой и под водой 

Тоннель Tokyo Bay Aqua-Line соединяет расположенные под Токио префектуры Касагава и Чиба. Он является четвертым по протяженности тоннелем в мире, однако главная его особенность заключается не в этом — большая часть конструкции пролегает под водой. Благодаря ему добраться из одной префектуры в другую можно за 15 минут, в то время как при поездке через сам Токио это время растянулось бы до часа. Тем не менее для тех, кто готов задержаться, в середине тоннеля расположена открытая зона отдыха с магазинами и ресторанами, в которых можно отдохнуть, с видом на Токийский залив. 

Тоннель в башне 

The Tower Tunnel, построенный в японской Осаке, представляет собой уникальный компромисс между застройщиком и правительством. Небоскреб, стоящий на пересечении с трассой, решено было возвести уже после постройки дороги. В результате тоннель прошел сквозь него — для этого владельцам автотрассы пришлось арендовать несколько этажей здания. 

Тоннель над институтом 

А вот The L Tunnel в Иллинойсе, США, напротив, проходит над зданием одного из центров Иллинойского технологического института в штате Чикаго. Для того чтобы заглушить шум от проходящих поездов, создатели провели над зданием 160-метровую трубу из нержавеющей стали, опоры которой при этом не соприкасаются с самим зданием. 

Самое дорогое строительство в истории США 

Восьмиполосный Большой Бостонский тоннель, также известный как Cenral Artery Tonnel, расположенный в Бостоне, США, стал самым дорогим строительным проектом в истории страны. Он обошелся бюджету больше чем в $14,6 млрд, однако ни одного здания при его возведении разрушено не было. 

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Свет в конце: самые технологичные тоннели мегаполисов мира

Как оригинальные решения дорожных архитекторов помогают справиться с проблемой пробок в густонаселенных городах

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Анатолий Вассерман

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Свет в конце: самые технологичные тоннели мегаполисов мира

Свет в конце: самые технологичные тоннели мегаполисов мира

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