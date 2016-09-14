Игорь Руденя: «Всё сейчас упирается в развитие дорог»

Игорь Руденя возглавляет Тверскую область больше полугода. Исполняющий обязанности губернатора считает, что регион может измениться, если власти будут эффективнее работать, создадут больше рабочих мест, привлекут инвесторов, займутся улучшением качества дорог и перестанут давить на бизнес.

— В области накопилось довольно много проблем, есть бюджетные долги. Как с этим справиться?

— Мы начали с качества государственного управления. Первые лица региона, правительство области должны быть примером в организации рабочих процессов. Надо заниматься активной работой, исполнением своих обязанностей. Это первое. Второй момент — очень важно вовлечь в активную работу глав муниципалитетов и глав районов. Они работают «на земле», они формируют градус деловой активности. Что касается долгов — это вопрос мобилизации бюджета и более эффективного использования средств. У нас есть потенциал за этот управленческий год повысить доходы бюджета ориентировочно на 50%. Это развитие малого и среднего бизнеса, реализация наших инвестпроектов и более активное использование земель сельхозназначения. Земля — это тоже объект налогообложения.



— У меня родственники довольно долго жили в Торжке. Из-за состояния дорог добираться туда из Москвы было порой очень непросто. Как проблему состояния дорог будете решать?

— Дороги — это наш приоритет, это вопрос номер один. В 2016 году мы дополнительно получили из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на дороги. В следующем — планируем удвоить расходы на приведение дорог в порядок.

Счетная палата провела проверки — у нас порядка 75% дорог не соответствуют нормативным требованиям содержания и состояния. В этом году мы сделаем порядка 41 объекта. Активно работаем с трассами М-9, М-10, М-11, это федеральные трассы. В Ржеве ремонтируем мост через Волгу. На прошлой неделе сдали в эксплуатацию путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Торжке. Начали ремонтировать ключевые региональные дороги — это въезд в город Тверь, направление Тверь–Бежецк–Весьегонск. На въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга до декабря закончится строительство автомобильной развязки — там появится шестиполосное движение в сторону Торжка. Так что уже до конца года получим новую бессветофорную развязку. И через год планируем сдачу второго Мигаловского моста в Твери.

— Теперь о железной дороге. Довольно много людей едет в Москву и обратно.

— Будем развивать инфраструктуру железнодорожного вокзала, это часть проекта «Тверь-Сити». Если потребность будет возрастать, то в РЖД готовы увеличить количество поездов «Ласточка» на нашем направлении. И также мы обсуждали возможность движения «Ласточек» из Твери до Вышнего Волочка и до станции Бологое.

— Государство пытается улучшить предпринимательский климат, многие бизнесмены пока в тени. Как с этим обстоят дела в вашем регионе?

— Создаем атмосферу, стимулирующую к открытой работе. Это снижение административного давления со стороны проверяющих органов и государственных контрольно-надзорных ведомств. И поощрение, когда предпринимателей, которые честно платят налоги и работают «вбелую», их ставят в пример другим, объективно хвалят. И, конечно, не увеличивать налоговую нагрузку.

— Есть ли заинтересованность крупных компаний в работе в области?

— В первую очередь «Газпром». Это инфраструктурные проекты, которые мы будем реализовывать с ними, плюс к этому спорт и развитие ипподрома. «Роснефть» — это восемь многофункциональных комплексов, один из них — на въезде в область. Мы там делаем площадку в районе Завидово в формате «Покупай тверское», где будут представлены на бесплатной основе площади для всех наших производителей. Смотрим, что можно сделать с такой крупной компанией, как «Трансмашхолдинг». Речь идет о восстановлении Торжокского вагоностроительного завода. И уже подписано соглашение между Корпорацией развития Сахалинской области и правительством Тверской области и Тверским вагоностроительным заводом. У нас первый заказ от Сахалина на 16 вагонов. Планируем каждый год делать вагоны для них. Есть и другие инвесторы, это сельскохозяйственные компании.

— Если говорить про аграрный потенциал области, тем более у вас проходило совещание с участием президента по развитию Центрального Нечерноземья, на какие хозяйства будете делать упор: малые или крупные?

— И на те, и на другие. Крупные нам необходимы из-за объема выпускаемой продукции и возможности скорейшего активного участия в процедуре импортозамещения. Средний и малый бизнес — это занятость, может быть, окажется длительным процесс по наращиванию производства, но понятно, что средний и малый бизнес — это более устойчивый сегмент сельхозпроизводства.

— Вы уже упоминали про амбициозный проект «Тверь-Сити», на какой он стадии?

— По «Тверь-Сити» планируется начало разработки концептуального проекта привязки и исследования территории ориентировочно на начало октября. Уже подобрано несколько архитектурных бюро, которые могут провести профессиональные консультации и вместе с нашими молодыми архитекторами, которые были разработчиками концепта, а также с Минстроем, Минэкономразвития, администрацией Твери. Мы исходим из того, что «Тверь-Сити» создаст дополнительно около 5 тыс. рабочих мест. Гостиничный комплекс тоже входит в него. Будет возможность в этом вопросе выйти на другой уровень ведения бизнеса. Получится совсем иной образ Тверской области и Твери.

— Сейчас в России растет популярность внутреннего туризма. В области есть что посмотреть, но по собственному опыту могу сказать, что не хватает туристической инфраструктуры.

— Это также одно из приоритетных направлений, ведется существенная работа. В Тверской области уже создано министерство туризма. Могу сказать, что по инфраструктуре активно должны развиваться отели среднего и малого формата. Мы их стимулируем к развитию. Однако всё сейчас упирается в развитие дорог, как только они будут, начнет активно развиваться и придорожная инфраструктура, и соответственно сервис.

— На какие города и районы области делается ставка?

— К туризму в области комплексный подход: событийный туризм, гастрономический туризм, православное паломничество, исторические экскурсии, культурный туризм. У нас очень много музеев интересных, кроме того, есть исторические усадьбы. Также наша жемчужина — Императорский путевой дворец в Твери, который недавно отреставрирован. Здесь есть оригиналы полотен Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, и это далеко не полный перечень представленных там авторов. Перспективные места — это Осташков, Селижарово, Вышний Волочек, Кашин, Калязин, Торжок и другие. Что касается православного паломничества, у нас есть более 200 канонизированных православных святых на территории Тверской области и соответственно много храмов и монастырей для посещения. Потенциал огромный.

— Сенатором от Тверской области может стать экс-омбудсмен по правам человека Владимир Лукин. Почему выбор пал на него?

— Мы с ним познакомились, когда я еще работал в Минсельхозе. Он произвел впечатление интересного, интеллектуального человека. С того времени у меня отложилось в памяти, что Владимир Лукин — человек комплексного мышления, но самое главное, государственного мышления. Он человек, который может выполнять функции государственного служащего, но при этом быть внутренне свободным, незашоренным.