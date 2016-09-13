Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Германии из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

Злоумышленник заявил, что спрятал взрывное устройство в здании

Немецкая полиция эвакуировала посетителей и сотрудников из торгового центра City-Arkaden в городе Вуппертале из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило местное издание Wuppertaler Rundschau.

Неизвестный злоумышленник позвонил в полицию и заявил, что спрятал взрывное устройство в здании центра, пообещав привести его в действие.

На место прибыли сотрудники полиции и саперы, которые должны определить, насколько реальна угроза, пишут Дни.Ру.

Движение общественного транспорта в районе временно ограничено.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

В Германии из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

Злоумышленник заявил, что спрятал взрывное устройство в здании

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке