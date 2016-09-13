В Германии из-за угрозы взрыва эвакуируют торговый центр

Немецкая полиция эвакуировала посетителей и сотрудников из торгового центра City-Arkaden в городе Вуппертале из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило местное издание Wuppertaler Rundschau.



Неизвестный злоумышленник позвонил в полицию и заявил, что спрятал взрывное устройство в здании центра, пообещав привести его в действие.



На место прибыли сотрудники полиции и саперы, которые должны определить, насколько реальна угроза, пишут Дни.Ру.



Движение общественного транспорта в районе временно ограничено.

