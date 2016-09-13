Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Плагиат в книгах Маркина оказался технической ошибкой издательства

В книге главы Следственного комитета «Самые громкие преступления XXI века в России» было допущено цитирование без указания авторства

Издательство «Эксмо», выпустившее книгу главы Следственного комитета Владимира Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России», назвало «технической ошибкой» появление в книге чужих журналистских материалов без указаний авторства. За то, что материалы, используемые в книге главы СК, «не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования», издательство принесло извинения не только авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники, но и самому Владимиру Маркину. 

Напомним, инцидент с книгой Маркина произошел сегодня днем в соцсетях, где одна из журналисток увидела в новой книге главы СК отрывки из собственной статьи.

Книга «Самые громкие преступления XXI века в России» построена из материалов уголовных дел, информации с судебных заседаний, а также интервью со следователями Следственного комитета, в производстве которых находились уголовные дела. Автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге.

Как подчеркнул директор редакции Сергей Рубис, книга является оригинальным произведением, ведь «специфика жанра предусматривает использование документальных источников и открытых материалов, в том числе публикаций в прессе». Издательство отметило, что доля материалов без указания авторства в книге мизерно, и пообещало устранить недостатки при переиздании.

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Плагиат в книгах Маркина оказался технической ошибкой издательства

В книге главы Следственного комитета «Самые громкие преступления XXI века в России» было допущено цитирование без указания авторства

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке