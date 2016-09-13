Плагиат в книгах Маркина оказался технической ошибкой издательства

В книге главы Следственного комитета «Самые громкие преступления XXI века в России» было допущено цитирование без указания авторства
Издательство «Эксмо», выпустившее книгу главы Следственного комитета Владимира Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России», назвало «технической ошибкой» появление в книге чужих журналистских материалов без указаний авторства. За то, что материалы, используемые в книге главы СК, «не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования», издательство принесло извинения не только авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники, но и самому Владимиру Маркину.
Напомним, инцидент с книгой Маркина произошел сегодня днем в соцсетях, где одна из журналисток увидела в новой книге главы СК отрывки из собственной статьи.
Книга «Самые громкие преступления XXI века в России» построена из материалов уголовных дел, информации с судебных заседаний, а также интервью со следователями Следственного комитета, в производстве которых находились уголовные дела. Автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге.
Как подчеркнул директор редакции Сергей Рубис, книга является оригинальным произведением, ведь «специфика жанра предусматривает использование документальных источников и открытых материалов, в том числе публикаций в прессе». Издательство отметило, что доля материалов без указания авторства в книге мизерно, и пообещало устранить недостатки при переиздании.
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