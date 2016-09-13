Спортсменки из США не принимали наркотики

Международный олимпийский комитет сообщил о том, что спортсменки из США Серена и Венус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз не употребляли запрещенные препараты на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС.



«Известия» ранее писали о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало американским спортсменам принимать запрещенные вещества. Это следует из документов, которые опубликовала группа хакеров Fancy Bear, взломавшая базу данных агентства.

