Спортсменки из США не принимали наркотики

Теннисистки сестры Уильямс и гимнастка Симона Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016
Международный олимпийский комитет сообщил о том, что спортсменки из США Серена и Венус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз не употребляли запрещенные препараты на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС.
«Известия» ранее писали о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало американским спортсменам принимать запрещенные вещества. Это следует из документов, которые опубликовала группа хакеров Fancy Bear, взломавшая базу данных агентства.
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