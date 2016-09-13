В 2017 году около 125 млн штук молоди омуля выпустят в Байкал

Для спасения популяции байкальского омуля Росрыболовство будет наращивать выпуск молоди. В 2017 году в Байкал выпустят около 125 млн штук молоди омуля.



В 2017–2019 годах в планах стоит проведение реконструкций рыбоводных заводов и увеличение финансирования мероприятий по искусственному воспроизводству запасов рыбы, сообщает ИА IrkutskMedia. Финансирование работ возрастет до 23 млн рублей.

Общая биомасса омуля за последние 15 лет снизилась с 20 тыс. т до 10 тыс. т. Это отражается и на выловах: в 2015 году непосредственно в озере Байкал добыто 536 т омуля, что на 30% меньше показателя за аналогичный период 2014 года и почти в два раза меньше, чем в 2013 году.



Кроме того, в последние годы объемы по искусственному производству также находились на низком уровне.



Меры по восстановлению заводов, которые занимаются искусственным воспроизводством популяции омуля, включены в рамках федеральной целевой программы об «Охране озера Байкал».

