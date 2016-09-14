Зарубежные избирательные комиссии сэкономили на российских выборах

Центризбирком направил приглашения наблюдать за выборами в Госдуму 42 зарубежным избирательным комиссиям (ЗИК), с которыми давно сотрудничает и имеет двусторонние договоры. На сегодняшний день согласием ответили только 17, остальные отказались или выбрали выжидательную позицию, не прислав ни положительного, ни отрицательного ответа. Однако, как рассказали "Известиям" в ЦИКе, представители избиркомов ряда стран приедут не во время, а после выборов. В российской комиссии в этом видят политический подтекст. В частности, "чтобы не писать ни положительного, ни отрицательного отзыва о российских выборах, зарубежные коллеги выбрали такую нейтральную форму взаимодействия". Эксперты, в свою очередь, это связывают с экономическим кризисом (зарубежные гости должны сами оплатить свою поездку на выборы в Россию), а также развитием демократических институтов и систем коммуникаций.



До выборов осталось несколько дней, и в Центральной избирательной комиссии высказывают предположение, что большинство ответных писем в ведомство от зарубежных коллег вряд ли придет. При этом в ЦИКе считают, что такая реакция отдельных ведомств картину не испортит – география стран, представители которых будут работать на наших выборах, достаточно широка. Граждане большинства государств посетят РФ в составе международных миссий. После выборов в Центризбиркоме изучат вопрос внимательнее, разберутся, что побудило некоторые комиссии-партнеры проигнорировать приглашение или отказаться от него. Впрочем, с рядом стран-отказчиков, ситуация ЦИКу уже ясна – они сообщили, что приедут позже. Так, например, представителей Южной Кореи в России примут 6 октября.

- Избирательная кампания идет открыто, что стало одним из мотивов этих отказов. Ее ход фиксируется в публичном пространстве, на выявленные в процессе ошибки ЦИК незамедлительно реагирует. Они и рассудили, что смысла приезжать нет - позитивный доклад делать им не резонно, а отрицательный совесть не позволит, - рассказал источник в Центизбиркоме.

Председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов уверен, что явка спецгостей в большинстве случаев обусловлена объективными причинами и не связана с демаршем относительно России. Поводов для отказа, по его мнению, может быть много. Например, он считает, что ездить на выборы всех государств-членов ООН (более 200) не хватит ни сил, ни времени. К тому же, эксперт отметил, что интерес к подобного рода командировкам в мире снизился из-за развития демократических институтов.

- Помимо прочего, все государства находятся в экономической яме, и бюджеты большинства избирательных комиссий сокращены до минимума. А, соглашаясь на такую поездку, даже если приглашающая сторона берет часть расходов на себя, как минимум надо купить билеты. В любом случае это затратное мероприятие – колоссальная нагрузка на бюджет организаций, - прокомментировал политолог.

Неинтересны выборы могут быть для иностранных ведомств, по словам Борисова, еще и потому, что нынешняя кампания проходит прозрачно – «выборы не принесут никакого сюрприза, это будет нормальное состязание политических программ и идей».

- И еще есть причина не приехать - развитие информационных и коммуникационных средств. Выборы настолько открыты – все заседания комиссий, в том числе субъектовых, есть в открытом доступе. Дистанционно можно ознакомиться с жалобами и замечаниями, побывать на выборах, не тратя деньги и время на командировки, - резюмировал член СПЧ.

По мнению директора «Центра политической информации» Алекся Мухина, разбираясь в этом вопросе, со счетов нельзя сбрасывать и визиты дипломатических миссий - они и так привезут в свою страну достаточно информации о выборах, которые посетили.

- Члены дипмиссий либо посольств практически в полном масштабе выезжают в регионы для того, чтобы осуществлять наблюдение или контроль. Необходимости в дополнительных делегациях технически нет. Посольства не отказывают себе в удовольствии понаблюдать за выборами в российских регионах, - рассказал эксперт.

Помимо приглашений по двусторонним контактам, наблюдать за выборами в России иностранцы массово приедут в качестве членов международных миссий. На сегодняшний день ЦИК России аккредитовал 747 представителей иностранных государств. От Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ на наших выборах будет 52 наблюдателя, от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 406 человек, от Содружества независимых государств (СНГ) – 158, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ – 97, от Парламентской ассамблеи ОДКБ – 7, от Межпарламентской ассамблеи православия – 3, от Дипломатического корпуса – 12, от Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) – 4, от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС ) – 2, от Избирательного органа иностранных государств – 5, от Организации американских государств – 1.

- В настоящее время долгосрочные наблюдатели осуществляют наблюдение за ходом проведения избирательной кампании и подготовки к выборам в 52 субъектах РФ. Наблюдателей будет несколько больше, чем в 2011 году, - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

