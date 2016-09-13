РФ может привлечь Индию к освоению шельфа в Арктике

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия собирается привлечь Индию к совместному освоению арктического шельфа.

По словам Рогозина, в сфере освоения шельфа в Арктике есть интересные проекты.

«Мы собираемся по мере создания инструмента для вхождения в арктические шельфы пригласить туда не только китайских, но и индийских партнеров. Разработка в том числе и возможностей Северного морского пути — всё это скоро будет обсуждаться с нашими коллегами», — цитирует его слова «РИА Новости».

Кроме того, Россия планирует сотрудничать с Индией в реализации транспортного коридора «Север–Юг». Причем если этот коридор будет создан, то он будет связан с переброской товаров из Индии в Европу.

«То есть речь идет о наполнении его товарами, которые будут происходить из Республики Индия», — пояснил Рогозин.