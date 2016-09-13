Двойник Криштиану Роналду попался на ограблении дома во Франции

Сходство с португальским форвардом сыграло злую шутку с 21-летним албанцем, он был легко опознан полицией
Французские полицейские сумели задержать грабителя благодаря его сходству с известным португальским футболистом, форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Как передает телеканал BFM TV, инцидент произошел на прошлой неделе в коммуне Сен-Макс (департамент Мерт и Мозель) региона Лотарингия.
Двое злоумышленников пытались проникнуть в частный дом, но их спугнул владелец недвижимости. Он успел хорошо рассмотреть лица грабителей и сообщил правоохранителям, что один из них вылитый Криштиану Роналду.
Через несколько дней стражи порядка без труда опознали и задержали грабителя, которым оказался 21-летний молодой человек из Албании.
Преступник был приговорен к одному году тюремного заключения.
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