Мусульманку из Шотландии подожгли в центре Нью-Йорка

Неизвестный с зажигалкой атаковал женщину в традиционной мусульманской одежде, она не пострадала
На Пятой авеню в центре Нью-Йорка неизвестный поджег одежду мусульманки, которая приехала в США из Шотландии в качестве туристки.
Как сообщает NBC New York, инцидент произошел еще в субботу за несколько часов до начала церемонии, посвященной 15-летней годовщине теракта 11 сентября, но известно о нем стало лишь сегодня.
По словам потерпевшей, она мирно прогуливалась по улицам Нью-Йорка в традиционной исламской одежде. Внезапно к ней подбежал неизвестный молодой человек и зажигалкой подпалил ей рукав блузки. Она сумела самостоятельно потушить огонь.
В результате происшествия она не пострадала.
В полиции Нью-Йорка информировали, что неизвестному молодому человеку в черной футболке и кепке удалось скрыться, но он попал на видео. Как предполагают стражи порядка, произошедшее произошло на почве ненависти.
Ибрагим Хупер, представитель Совета по американо-исламским отношениям, призвал к проведению всестороннего расследования.
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