ОБСЕ проследит за режимом прекращения огня на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поговорили по телефону, обсудив ситуацию, сложившуюся на Украине. Министры обсудили задачи укрепления режима прекращения огня в зоне внутриукраинского конфликта.

«В ходе разговора Лавров сообщил, что по просьбе Берлина российское руководство обратилось к ДНР и ЛНР обеспечить прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе», — говорится в материалах внешнеполитического ведомства.

Лавров заявил, что приветствует заявление глав ЛНР и ДНР о том, что самопровозглашенные республики в ночь на 15 сентября в одностороннем порядке устанавливают «режим тишины». Кроме того, он призвал Штайнмайера как действующего председателя ОБСЕ обеспечить контроль силами специальной мониторинговой миссии организации режима прекращения огня со стороны ДНР и ЛНР и выразил надежду, что этому примеру Донецка и Луганска последует Киев.

«Штайнмайер заверил, что соответствующие поручения СММ ОБСЕ будут даны», — отмечается в сообщении.

Ранее «Известия» сообщали, что Лавров и Штайнмайер обсудили ситуацию на Украине 12 сентября.