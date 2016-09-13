Бывший президент и премьер Израиля введен в искусственную кому

Врачи ввели бывшего президента Израиля Шимона Переса, которого госпитализировали с подозрением на инсульт, в состояние искусственной комы и подключили к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Состояние 93-летнего политика врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.



«Врачи решили не рисковать и ввели Переса в так называемую медицинскую кому — дали ему анестезию», — передает «РИА Новости» сообщение «Девятого канала» израильского телевидения.

Шимон Перес — девятый президент Государства Израиль с июля 2007 по июль 2014 года. Со 2 января 2013 года до конца президентского срока являлся старейшим действующим руководителем государства на планете. Многолетний депутат кнессета, избиравшийся непрерывно с 1959 по 2007 год (начиная с 4-го созыва и до 17-го созыва кнессета) от партий «Мапай», РАФИ, «Авода» и «Кадима». Девятый и двенадцатый премьер-министр Израиля (1984–1986 и 1995–1996).

Израильский политолог Авигдор Эскин в 2014 году написал в «Известиях», что Перес положил начало всей ядерной промышленности Израиля.



Интересно, но Израиль официально не признает наличия ядерного потенциала. При оценке неконвенциональных возможностей еврейского государства сегодня приводят цифру 400, указывающую на количество ядерных боеголовок. Речь идет о данных разведки ВВС США, указавшей еще тогда на наличие у Израиля немалого количества водородных бомб.



Более того, Шимон Перес был и тем человеком, который создал условия для появления у Израиля его ближайшего и надежнейшего союзника — ЮАР. Принято считать, что именно Претория предоставила тогда Израилю возможности для испытания ядерного оружия в океане. Вот что рассказал мне лично об этом в 1988 году генерал Андреас ван дер Берг, бывший глава спецслужб ЮАР. Он встретился с Шимоном Пересом в тель-авивском кафе весной 1968 года. После многочасового обсуждения сложившейся в мире ситуации Перес встал и попросил сделать заявление: «Мой друг, генерал ван дер Берг, я хочу клятвенно обещать вам, что дружба между нашими странами достигла такой меры доверия, которая не была ведома никому и никогда в человеческой истории».