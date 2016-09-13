iOS 10 вышла в свет

Американская корпорация Apple выкатила мобильную операционную систему iOS 10 в окончательном варианте.

Операционная система доступна в виде бесплатного обновления для пользователей телефонов iPhone и планшетов iPad в специальном разделе меню.

Система лучше всего подходит для использования на недавно представленных iPhone 7 и iPhone 7 Plus, в которых сенсорная кнопка «Домой» реагирует на степень нажатия.

Изменился вид экрана блокировки. Теперь не обязательно разблокировать телефон, чтобы взаимодействовать с сообщениями или, скажем, с плеером, — достаточно просто провести по экрану.

«Окна» всплывающих сообщений приобрели новый вид — теперь они выглядят более красивыми и округлыми.

Сами сообщения приобрели огромное количество новых функций — их можно писать от руки, а также использовать новые эффекты, в том числе «выпрыгивающие» сообщения и сообщения-фейерверки.

Теперь можно удалить все ненужные вам приложения, в том числе те, что раньше были «вшиты» в операционную систему.

Фотографии также претерпели изменения. Теперь iPhone может распознать лица на фото, а также раскладывает их не только по годам и местам, но и по людям, изображенным на них.