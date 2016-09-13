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Госдеп: США и РФ вместе пока бомбят только «Ан-Нусру»

«Мне неизвестно о том, что цели ИГИЛ обсуждаются», — заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Марк Тонер

Вашингтон не планирует совместных операций с Москвой по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ и ряде стран) в Сирии, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

«Мне неизвестно о том, что цели ИГИЛ обсуждаются. Как я понимаю, это только «Ан-Нусра» (запрещена в России. — Ред.) в определенных районах», — сказал Тонер.

Также он отметил, что соглашение о перемирии в Сирии между правительством и оппозицией в первые сутки соблюдалось, уровень насилия в стране снизился.

«Мы видели, что в первые 24 часа соглашение в целом выполняется. Уровень насилия стал меньше, чем в предыдущие недели и месяцы», — заявил Марк Тонер.

Напомним, что в Женеве 9–10 сентября был принят российско-американский пакет документов по урегулированию в Сирийской Арабской Республике, который вступил в силу 12 сентября. В соответствии с ним перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. После этого к работе приступит совместный исполнительный центр, военные России и США будут координировать удары по объектам группировок «Джебхат ан-Нусра», возможно, ИГИЛ (обе запрещены в РФ) и других террористов.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Госдеп: США и РФ вместе пока бомбят только «Ан-Нусру»

«Мне неизвестно о том, что цели ИГИЛ обсуждаются», — заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Марк Тонер

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