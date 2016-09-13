Трамп хочет заставить союзников США платить за свою безопасность

Соединенные Штаты заставят европейских и азиатских союзников платить свою долю за обеспечение безопасности, заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.



«По мере того как мы будем возрождать наши военные силы, мы заставим наших союзников платить их честную долю», — сказал Дональд Трамп.



Я доведу до сознания некоторых из наших союзников, что каждый несет нагрузку в нашей общей безопасности, за которую мы платим огромные деньги, добавил он.



Кандидат в президенты отдельно упомянул страны Персидского залива.

«У них куча денег, но никто не просит их платить», — сказал республиканец.



Напомним, что нынешняя демократическая администрация пытается добиться от союзников по НАТО повышения военных расходов до 2% ВВП, хотя лишь несколько стран военного блока к этому готовы. При этом казна альянса на три четверти состоит из взносов США, а совокупный военный бюджет Соединенных Штатов по-прежнему превышает $637 млрд, что в разы больше, чем у любой другой страны в мире.