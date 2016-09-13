Обама продлил на год эмбарго на торговлю с Кубой

Президент США Барак Обама продлил еще на год продовольственное эмбарго на торговлю с Кубой.

Это было сделано несмотря на нормализацию отношений Вашингтона и Гаваны, которые наблюдались последние два года. Ранее США отменили некоторые санкции против Кубы и даже обменялись послами, восстановив дипломатические отношения.

Эмбарго продлено в рамках американского «Закона о торговле с врагом». Барак Обама считает, что это соответствует интересом страны.

«Я считаю, что продление срока действия эмбарго в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединенных Штатов», –цитирует «РИА Новости» американского лидера.

Из-за эмбарго, действующего на протяжении более полувека, Куба потеряла более $4,7 млрд

Напомним, что Россия давно призывает США отменить все санкции против Кубы.

