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Обама продлил на год эмбарго на торговлю с Кубой

Президент США считает эту меру соответствующей национальным интересам страны

Президент США Барак Обама продлил еще на год продовольственное эмбарго на торговлю с Кубой.

Это было сделано несмотря на нормализацию отношений Вашингтона и Гаваны, которые наблюдались последние два года. Ранее США отменили некоторые санкции против Кубы и даже обменялись послами, восстановив дипломатические отношения.

Эмбарго продлено в рамках американского «Закона о торговле с врагом». Барак Обама считает, что это соответствует интересом страны.

«Я считаю, что продление срока действия эмбарго в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединенных Штатов», –цитирует «РИА Новости» американского лидера.

Из-за эмбарго, действующего на протяжении более полувека, Куба потеряла более $4,7 млрд

Напомним, что Россия давно призывает США отменить все санкции против Кубы.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Обама продлил на год эмбарго на торговлю с Кубой

Президент США считает эту меру соответствующей национальным интересам страны

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