71-я сессия Генассамблеи ООН начала свою работу в Нью-Йорке

Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начала свою работу семьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Первое заседание Генассамблеи ООН в рамках нового годового цикла ГА открыл ее глава Питер Томсон.

После того, как Томсон трижды ударил молотком и объявил об открытии 71-й сессии ГА ООН, он пригласил дипломатов 193 стран - членов всемирной организации провести «минуту молчания, молитвы и размышлений», - сообщает агентство ТАСС.

Незадолго до этого в ООН прошла официальная церемония закрытия юбилейной, 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой принял участие генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун. Он похвалил страны-члены ГА за продуктивную работу, а также отметил важные решения, которые были приняты за последний год.