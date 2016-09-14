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Фонд Кадырова раздаст мясо 100 тыс. сирийцам

Рамзан Кадыров пообещал отдать на благотворительные цели 2,5 тыс. овец, 100 тыс. и 10 верблюдов

Благотворительный фонд имени Ахмада Кадырова раздаст 100 тыс. сирийцам мясо в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.

Для этих целей уже закуплены 2,5 тысячи овец, 100 бычков и 10 верблюдов. Животных отправят в Дамаск, Латакию, Тартусу, Алеппо и в лагеря сирийских беженцев в Ливане.

Руководитель фонда и временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagtam, что помогать распространять мясо будут 500 добровольцев. Кроме того, он отметил, что фонд один из немногих, кто работает сейчас в зоне сирийского конфликта.

Напомним, что ранее фонд Кадырова заявил о раздаче почти 30 тыс. овец и сотни верблюдов малоимущим мусульманам юга России в честь празднования Курбан-Байрама.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Фонд Кадырова раздаст мясо 100 тыс. сирийцам

Рамзан Кадыров пообещал отдать на благотворительные цели 2,5 тыс. овец, 100 тыс. и 10 верблюдов

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