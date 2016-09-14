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Врачи рассказали о состоянии здоровья экс-президента Израиля Переса

Шимон Перес находится в «тяжелом, но стабильном» состоянии

Бывший глава Израиля Шимон Перес находится в «тяжелом, но стабильном» состоянии после перенесенного накануне инсульта. Об этом сообщили лечащие врачи экс-президента. 

Как передает радиостанция «Коль Исраэль», ссылаясь на медиков из клиники «Шиба», пока нет показаний к проведению операции.

Второй израильский телеканал, ссылаясь на одного из лечащих врачей Переса, сообщил, что кровотечение в головном мозге остановилось, и экс-президент частично пришел в сознание.

«Ущерб (мозгу) сейчас не главный вопрос. Мы работаем над тем, чтобы привести его в состояние, в котором жизнь его будет вне опасности»,— заявил медик. 

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Врачи рассказали о состоянии здоровья экс-президента Израиля Переса

Шимон Перес находится в «тяжелом, но стабильном» состоянии

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