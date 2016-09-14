Против главы МВД Украины возбудили уголовное дело

Против главы МВД Украины Арсена Авакова возбуждено уголовное дело.

Об этом заявил генпрокурор этой страны Юрий Луценко. Правда, он не уточнил, какие именно обвинения предъявлены министру.

«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от (главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова» – цитирует Луценко ТАСС.

«Потому что все одинаковые» – добавил генпрокурор, мотивируя свое решение.

Напомним, что украинского министра внутренних дел ранее уже не раз хотели уволить с занимаемой должности.

