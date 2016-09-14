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Против главы МВД Украины возбудили уголовное дело

Арсена Авакова подозревают в коррупции

Против главы МВД Украины Арсена Авакова возбуждено уголовное дело.

Об этом заявил генпрокурор этой страны Юрий Луценко. Правда, он не уточнил, какие именно обвинения предъявлены министру.

«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от (главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова» – цитирует Луценко ТАСС.

«Потому что все одинаковые» – добавил генпрокурор, мотивируя свое решение.

Напомним, что украинского министра внутренних дел ранее уже не раз хотели уволить с занимаемой должности.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Против главы МВД Украины возбудили уголовное дело

Арсена Авакова подозревают в коррупции

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