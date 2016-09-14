Пытавшийся застрелить Трампа британец в суде признал вину

Пытавшийся застрелить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа британец Майкл Сэндфорд в суде согласился с частью представленных обвинений.

В частности, он признался в незаконном владении огнестрельным оружием и срыве официального мероприятия. Считается, что он пошел на сделку со следствием и потому прокуратура будет просить его приговорить по более мягким статьям к двум годам тюрьмы. Ранее ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Если суд Лас-Вегаса пойдет навстречу обвинению, то после отбытия срока британец будет депортирован на родину.



В июне, во время митинга Трампа в Лас-Вегасе Сэндфорд предпринял попытку отнять оружие у полицейского. Незадолго до происшествия молодой человек заявил, что собирается взять автограф у Трампа.

Ранее британец признавался, что собирался убить кандидата в президенты.

