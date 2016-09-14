Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пытавшийся застрелить Трампа британец в суде признал вину

Майкл Сэндфорд, задержанный при попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев частично сознался

Пытавшийся застрелить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа британец Майкл Сэндфорд в суде согласился с частью представленных обвинений.

В частности, он признался в незаконном владении огнестрельным оружием и срыве официального мероприятия. Считается, что он пошел на сделку со следствием и потому прокуратура будет просить его приговорить по более мягким статьям к двум годам тюрьмы. Ранее ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Если суд Лас-Вегаса пойдет навстречу обвинению, то после отбытия срока британец будет депортирован на родину.

В июне, во время митинга Трампа в Лас-Вегасе Сэндфорд предпринял попытку отнять оружие у полицейского. Незадолго до происшествия молодой человек заявил, что собирается взять автограф у Трампа.

Ранее британец признавался, что собирался убить кандидата в президенты.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Пытавшийся застрелить Трампа британец в суде признал вину

Майкл Сэндфорд, задержанный при попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев частично сознался

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке