Центробанк отказался от пруденциального регулирования рынка лизинга

Центробанк отказался от пруденциального регулирования лизинговой отрасли. Банк России решил, что участники рынка не готовы к введению обязательных нормативов для определения их финансового положения. До сих пор неясно, кто возьмет «под крыло» компании, специализирующиеся на финансовой аренде, — ЦБ или Минфин. Впрочем, интрига скоро будет раскрыта: реформа лизинговой отрасли стартует уже этой осенью — после обсуждения на заседании Национального совета по обеспечению финансовой стабильности (НСФС). Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ЦБ. Да и отрасль не останется полностью бесконтрольной: для лизинговых компаний, которые имеют большой потенциал развития в кризис, предусмотрели обязательное саморегулирование.

Минфин и ЦБ объявили о готовящейся реформе лизингового рынка, объем которого свыше 3 трлн рублей в июне 2016 года. По словам представителей ЦБ, с лета межведомственная рабочая группа Минфина изучала сектор, по итогам анализа рынка была сформирована концепция реформы, которую в ближайшее время рассмотрит НСФС. По словам собеседников, перед введением пруденциального регулирования лизинговой отрасли нужно перевести компании на новый учет и отчетность.

Реформа предусматривает еще ряд нововведений для лизинговых компаний, которые стали едва ли не последними незарегулированными из числа участников финрынка. Благодаря «компенсаторному» саморегулированию у отрасли появятся базовые стандарты риск-менеджмента, ожидают в ЦБ. В числе других нюансов: введение мер по защите имущественных интересов лизингодателей и прав лизингополучателей, введение требований корпоративного управления, внутреннего аудита и контроля.

Председатель НСФС — первый вице-премьер Игорь Шувалов, в состав совета также входят помощник президента Андрей Белоусов, представители Агентства по страхованию вкладов, Минфина, Минэкономразвития, ЦБ. В прошлом году на заседании антикризисной комиссии Игорь Шувалов назвал лизинг наиболее эффективным инструментом поддержки бизнеса «в условиях дефицита кредитных ресурсов и высокой кредитной ставки». По оценкам первого вице-премьера, «лизинг выступает одним из самых важных инструментов по поддержке автопрома», он «занимает до 60% рынка профильных услуг».

Лизинг по стоимости для бизнеса может составить достойную конкуренцию кредитам. Ставки по корпоративным кредитам сейчас находятся на уровне 11–22% годовых, по лизингу в среднем — на уровне 20% годовых. По этой схеме работает практически вся авиаотрасль, закупается техника для сельского хозяйства и т.д.



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