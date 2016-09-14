РФ достроит свою часть моста через Амур в КНР в 2018 году

Российская сторона построит свою часть моста через Амур в Китай в середине 2018 года. Министр транспорта Максим Соколов заявил «Известиям», что все организационные трудности преодолены и теперь Россия оперативно займется выполнением своих обязательств, чтобы возвести российскую половину железнодорожной переправы.

Наводить новые мосты в отношениях и в транспортном сообщении Россия и Китайская Народная Республика стали после переговоров президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина на саммите «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге в 2013 году. После различных согласований и новых встреч было принято решение начать возведение двух мостов: между городами Благовещенск и Хэйхе (до сих пор между ними переправа носит сезонный характер) и в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО), где планируется пока только грузовое сообщение. Китайская сторона довольно оперативно возвела свою часть моста в сопредельном с ЕАО регионе, в то время как в России строительство затянулось. Отставание было чересчур наглядным —готовая часть моста обрывалась ровно на границе по фарватеру Амура. В итоге летом 2016 года ООО «Рубикон», которое является оператором проекта строительства, подписало соглашение с УСК «Мост», которая и возведет российскую часть мостового перехода.

Предполагалось, что весь проект будет сдан в 2017 году, новый срок, названный министром транспорта РФ, — 2018 год. Ситуацию с мертвой точки удалось сдвинуть после вмешательства полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который поручил разобраться с ситуацией, определиться с подрядчиками и сроками выполнения работ.

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