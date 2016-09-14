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«Алроса» может начать производить искусственные бриллианты

Аналитики сомневаются, что собственное производство синтетических камней будет интересно компании в качестве самостоятельного бизнеса

АК «Алроса», крупнейшая в мире по алмазодобыче, изучает возможность создания собственного производства синтетических камней. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент «Алроса» Ринат Гизатулин. Аналитики сомневаются, что собственное производство синтетических камней будет интересно компании в качестве самостоятельного бизнеса: добыча алмазов дает компании высокую рентабельность, и «размениваться» на искусственные камни в промышленных масштабах «Алросе» смысла нет. 

По словам вице-президента «Алросы», в течение ближайшего года компания планирует сформулировать свои дальнейшие шаги на рынке искусственных камней и предложит варианты для утверждения своим акционерам. Пока проект только обсуждается, поэтому сумму возможных инвестиций и объемы производства назвать сложно. 

По словам Рината Гизатулина, на сегодняшний день «Алроса» уже создала аналитический центр, который проводит мониторинг и анализ ситуации на этом рынке. Компания следит за состоянием дел на рынке синтетических камней, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы для алмазодобывающей отрасли, которые могут возникнуть с развитием технологий. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

«Алроса» может заняться выпуском искусственных бриллиантов

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

«Алроса» может начать производить искусственные бриллианты

Аналитики сомневаются, что собственное производство синтетических камней будет интересно компании в качестве самостоятельного бизнеса

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