«Яндекс.Касса» и «Яндекс.Деньги» начали принимать к оплате карту «Мир»

«Яндекс.Касса» и «Яндекс.Деньги» начали принимать оплату через карты национальной платежной системы «Мир». Теперь у владельцев карт есть возможность оплатить товары интернет-магазинов, билеты в театр и кино, такси, игры, подписки на музыкальные сервисы, пополнить счет развлекательных ресурсов, мобильных операторов, интернет-провайдеров и оплатить ТВ-каналы. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службах «Яндекс.Деньги» и национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».

У пользователей карты «Мир» есть два способа оплачивать интернет-покупки: на сайте «Яндекс.Деньги», а также на ресурсе, который использует систему «Яндекс.Касса». На сайте «Яндекс.Деньги» можно оплатить услуги более 200 тыс. компаний, с которыми работает сервис, аккаунт создавать не нужно, достаточно выбрать из предложенных способов оплаты карту и ввести ее номер. К системе «Яндекс.Касса», принимающей оплату картами, подключено 15 тыс. интернет-ресурсов, включая все сервисы компании — «Авто.ру», «Парковки», «Маркет» и проч. Владельцам карт также не нужно создавать отдельных аккаунтов — оплата на сайте производится по номеру карты и специальному коду, указанному на карте. Оба способа позволят совершать разнообразные покупки. Например, можно оплатить любого из мобильных операторов: «Билайн», Yota, МТС, Теле2, «МегаФон», купить онлайн-игры Nintendo или карты Blizzard, пополнить счет на развлекательных ресурсах и в соцсетях — «Мамба», «ВКонтакте». Кроме того, теперь с помощью карты «Мир» можно приобрести билет на выставку, театральную постановку, в кино или оперу через сервис «Яндекс.Афиша», купить билеты на самолет на сайтах —партнерах «Яндекс.Деньги», а также приобрести товары в Mamsy, «Кидзании», Nespressoи других интернет-магазинах.

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«Яндекс» начал принимать к оплате карту «Мир»