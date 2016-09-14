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Фонд Трампа проверит прокуратура штата Нью-Йорк

Кандидата в президенты США подозревают в «сомнительных операциях»

Фонд кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа проверит прокуратура штата Нью-Йорк.

Поводом для расследования стали подозрения в неких «сомнительных операциях».

Генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман прямо заявил: «У нас есть опасения, что Фонд Трампа мог быть вовлечен в некую неподобающую деятельность».

Ранее газета Washington Post писала, что Трамп якобы потратил $20 тыс.  средств из фонда  на покупку своего портрета и, вообще, распоряжается его средствами ненадлежащим образом.

Известно, что сейчас чаша весов президентских выборов в США сильно колеблется. Миллиардер Трамп по популярности отстает от своего соперника – демократа Клинтон лишь на 5% . В этой ситуации любое расследование может изменить будущее страны.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Фонд Трампа проверит прокуратура штата Нью-Йорк

Кандидата в президенты США подозревают в «сомнительных операциях»

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