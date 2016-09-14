Фонд Трампа проверит прокуратура штата Нью-Йорк

Фонд кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа проверит прокуратура штата Нью-Йорк.

Поводом для расследования стали подозрения в неких «сомнительных операциях».

Генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман прямо заявил: «У нас есть опасения, что Фонд Трампа мог быть вовлечен в некую неподобающую деятельность».

Ранее газета Washington Post писала, что Трамп якобы потратил $20 тыс. средств из фонда на покупку своего портрета и, вообще, распоряжается его средствами ненадлежащим образом.

Известно, что сейчас чаша весов президентских выборов в США сильно колеблется. Миллиардер Трамп по популярности отстает от своего соперника – демократа Клинтон лишь на 5% . В этой ситуации любое расследование может изменить будущее страны.

