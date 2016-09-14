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Среда,
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США признали гибель людей при нанесении авиаударов в Сирии

Речь идет об авиаударах, которые были нанесены 7 сентября в окрестностях Дейр-эз-Зора, 10 сентября у Ракки и 12 сентября близ Эш-Шаддади

Три недавних бомбардировки, которые были проведены военнослужащими США в Сирии, по всей видимости, повлекли за собой гибель мирных жителей. 

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит, прежде всего, Ближний Восток.

Как сообщили в СЕНТКОМ, речь идет об авиаударах, которые были нанесены 7 сентября в окрестностях Дейр-эз-Зора, 10 сентября у Ракки и 12 сентября близ Эш-Шаддади. При этом о количестве погибших мирных граждан СЕНТКОМ не сообщает.

По данным Центрального командования ВС США, в первом случае удар наносился по «цели, относящейся к ИГ (запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»)». Уже после того, как ракеты или бомбы США были сброшены на цель, в район бомбардировки въехало «то, что казалось невоенным автомобилем».

Аналогичные обстоятельства СЕНТКОМ описывает и в случае с ударом, нанесенным 12 сентября. Про эпизод 10 сентября говорится только, что эта бомбардировка «могла привести к гибели мирных жителей близ того места, где она осуществлялась».

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

США признали гибель людей при нанесении авиаударов в Сирии

Речь идет об авиаударах, которые были нанесены 7 сентября в окрестностях Дейр-эз-Зора, 10 сентября у Ракки и 12 сентября близ Эш-Шаддади

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