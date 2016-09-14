Украинские СМИ: «Азов» может стать главной силой нового «майдана»

Активизация деятельности так называемого гражданского корпуса «Азов» на Украине, в частности штурмы строительных площадок «Киевгорстороя» и пикетирование судов, могут привести к новому «майдану».

Как пишет информационное агентство ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ, «Азов» уже давно фигурирует в различных прогнозах как структура, которая может стать главной движущей силой гипотетического «третьего майдана» или же вооруженного переворота. Бойцов радикального батальона также рассматривают как своеобразный щит для украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, который быстро «может превратиться в меч», если главу МВД Украины захотят уволить с занимаемой им должности. Украинские СМИ сообщают, что угрозой бунта «Азова» Аваков якобы и шантажирует президента Петра Порошенко и БПП («Блок Петра Порошенко»), чтоб предотвратить свою отставку.

В свою очередь в окружении лидера «Азова» Андрея Билецкого заявляют, что не рассматривают военный переворот как способ прихода к власти.

«Я неоднократно говорил с Андреем по этому поводу. Его позиция четкая, что «Азов» идет в рамках политического процесса. Мы создаем партию. На это сейчас направлены основные усилия», - заявил источник издания.

Однако автор статьи считает, что если процесс ослабления официальных силовых структур Украины продолжится, а хаос в управлении государством будет нарастать, то «Азов» может со временем сыграть свою роль и далеко за рамками «политического процесса».

«Тем более, что постоянные силовые акции, которые устраивают «азовцы» в Киеве и в регионах, приучают общество к мысли, что на этом самом «политическом процессе» свет клином не сошелся», - говорится в статье.

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