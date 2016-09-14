США признали гибель мирных жителей при авиаударах по ИГИЛ в Сирии

Три авиаудара ВВС Соединенных Штатов Америки по позициям ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии, скорее всего, повлекли гибель мирных жителей. Об этом сообщили в Центральном командовании (CENTCOM) Вооруженных сил США.

В частности, речь идет об ударах, которые были нанесены 7 сентября в окрестностях Дейр-эз-Зора, 10 сентября рядом с Раккой и 12 сентября неподалеку от Эш-Шаддади. При этом точное количество погибших мирных жителей не уточняется, передает The Washington Examiner.

Как пояснили в CENTCOM, первый удар был нанесен по объекту боевиков, однако, после того, как ракеты и бомбы были сброшены, в район бомбардировки въехал автомобиль, «кажущийся невоенным». Похожие обстоятельства имели место при ударе 12 сентября. Про 10 сентября говорится, что бомбардировка «могла привести к гибели мирных жителей близ того места, где она осуществлялась».

Кроме того, в Центральном командовании отметили, что несмотря на специальные меры, потери среди мирного населения в принципе неизбежны. В свою очередь Пентагон заявил о проведении соответствующего расследования, которое поможет избежать гибели мирных жителей в будущем.

Напомним, 10 сентября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали совместный план по урегулированию конфликта в САР. В частности, договоренность включает в себя начало режима прекращения огня с 12 сентября, отмежевание оппозиционеров от террористов, создание демилитаризованной зоны вокруг Алеппо для обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и продолжение борьбы с боевиками. Позже правительство Сирии объявило о своем согласии на перемирие. Кроме того, о готовности остановить боевые действия заявили в оппозиционной Свободной сирийской армии.