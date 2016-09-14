Обама: Трамп заискивал перед Путиным

Президент США Барак Обама считает, что для кандидата на пост главы Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин является «образцом для подражания». Об этом глава Белого дома заявил в своей речи в поддержку Хиллари Клинтон в Филадельфии.

Американского лидера возмутило интервью миллиардера для телеканала RT. По мнению Обамы, Трамп «заискивал» перед Путиным.

«Кто только на прошлой неделе отправился на российское национальное телевидение, где принижал наших военных и выражал свои симпатии Владимиру Путину? Он любит этого парня»,— приводит «РИА Новости» слова Барака Обамы.

Обама также обратился к избирателям с призывом задуматься о происходящем в Республиканской партии, которая, по его мнению, должна быть «против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию».

Ранее, выступая на теледебатах на канале NBC News, миллиардер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет установить очень теплые отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным, которого считает сильным лидером.

В начале августа Дональд Трамп заявил, что не знаком лично с президентом России. Политик не раз называл российского президента «сильным лидером», чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.

Всеобщие выборы президента в США пройдут 8 ноября. Последний опрос, проведенный CNN, показал, что Трамп по популярности среди американцев обошел Клинтон на 2%.

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