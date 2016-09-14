Парламент Туркмении принял новую конституцию

Парламент Туркмении единогласно принял новую конституцию страны, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом. Соответствующий документ после голосования на Совете старейшин подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

«Принятие новой конституции Туркменистана знаменует собой новый этап социально-экономического и духовного развития страны. Новая конституция Туркменистана разработана с учетом международного законотворческого опыта на основе признанных норм международного права», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

В прежней конституции, которая была принята в сентябре 2008 года, президентом Туркменистана мог быть избран только гражданин страны не моложе 40 лет и не старше 70. В новом документе верхнее ограничение отсутствует.

Кроме того, в новом основном законе увеличиваются сроки президентских полномочий с пяти до семи лет.